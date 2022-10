Vereinigungsminister kündigt strenge Reaktion auf Nordkoreas Provokationen an

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Kwon Young-se hat eine strenge Reaktion auf Nordkoreas Provokationen angekündigt.Auch deutsche Beamte seien wegen der aktuellen Situation auf der koreanischen Halbinsel besorgt, sagte Kwon am Donnerstag am Flughafen Incheon nach der Rückkehr von seinem viertägigen Besuch in Deutschland.Die internationale Gemeinschaft müsse zusammenarbeiten, damit Nordkorea denuklearisiert werde, sagte er vor Reportern weiter.Zur Menschenrechtslage und der humanitären Hilfe für den Norden sagte der Ressortchef, dass eine konsequente Politik wichtig sei. Südkorea wolle gleichzeitig weiterhin auf Gebieten helfen, auf denen zur Verbesserung der Menschenrechte der Nordkoreaner beigetragen werden könne.Zur sogenannten "kühnen Initiative" des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol sagte der Minister, dass dieser Kurs unerbittlich verfolgt werde.Kwon auf Einladung der deutschen Regierung anlässlich des 32. Jahrestags der Wiedervereinigung nach Deutschland gereist. Dort hatte er auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen Höflichkeitsbesuch abgestattet.