Nordkorea lässt zwölf Militärflugzeuge nahe Grenze zu Südkorea fliegen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Donnerstag zwölf Militärflugzeuge nahe der Grenze zu Südkorea fliegen lassen.Als Reaktion ließ das südkoreanische Militär über 30 Militärflugzeuge abheben.Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs Südkoreas flogen acht nordkoreanische Kampfjets und vier Bomber gestern gegen 14 Uhr südlich der von Südkorea festgelegten sogenannten speziellen Überwachungslinie zu Demonstrationszwecken in Formation. Das Militär vermutete, dass die Militärflugzeuge von Goksan nach Hwangju in der Provinz Hwanghae flogen und etwa eine Stunde lang das Luft-Boden-Schießen übten.Das südkoreanische Militär erläuterte, dass es sofort über 30 Flugzeuge, darunter F-15K-Kampfjets, abheben ließ und eine überwältigende Reaktion gezeigt habe.Die spezielle Überwachungslinie hatte das südkoreanische Militär festgelegt, um angesichts der hohen Fluggeschwindigkeit von Kampfjets zügig reagieren zu können.Die nordkoreanischen Militärflugzeuge gelangten jedoch nicht bis zur taktischen Aktionslinie der südkoreanischen Armee, die mehrere Dutzend Kilometer südlich der Überwachungslinie verläuft.Goksan liegt etwa 80 Kilometer nördlich vom südkoreanischen Landkreis Yeoncheon an der Grenze und ist von der südkoreanischen Hauptstadt Seoul rund 110 Kilometer entfernt.Der Formationsflug der nordkoreanischen Flugzeuge und die Reaktion des südkoreanischen Militärs darauf dauerten etwa eine Stunde an.Wie verlautete, sei es de facto das erste Mal, dass nordkoreanische Militärflugzeuge zu Demonstrationszwecken in Formation flogen. Das stelle jedoch keinen Verstoß gegen die innerkoreanische Militärübereinkunft von 2018 dar.