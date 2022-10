Nachfrage nach Apartments in Seoul so gering wie seit Juni 2019 nicht

Photo : YONHAP News

Die Nachfrage nach Apartments in Seoul ist so gering wie seit Juni 2019 nicht mehr.Laut der Immobilienbehörde stand der Index für Nachfrage und Angebot beim Handel mit Apartments in Seoul bei 77,7 in der laufenden Woche (Stand 3. Oktober). Das seien 0,8 Punkte weniger als in der Vorwoche.Es ging damit seit der ersten Maiwoche die 22. Woche in Folge abwärts.Ein Wert unter 100 bedeutet, dass es mehr Verkaufswillige gibt als Kaufwillige.Der Index für das gesamte Land fiel auf 84,3, während der Index für die gesamte Hauptstadtregion auf 80 sank. In der Provinz Gyeonggi wurde ein Rückgang auf 81,7 verbucht.