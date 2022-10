Nationales Sportfestival beginnt heute in Ulsan

Photo : YONHAP News

Das 103. Nationale Sportfestival wird heute in der südöstlichen Stadt Ulsan feierlich eröffnet.Die Eröffnungszeremonie ist um 18.30 Uhr im Ulsan-Stadion geplant. Bis zum 13. Oktober werden an 74 Wettkampfstätten in Ulsan Wettbewerbe ausgetragen.Das Nationale Sportfestival findet erstmals seit drei Jahren wieder ohne Einschränkungen statt.Das Koreanische Sport- und Olympische Komitee hatte im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie die Veranstaltung abgesagt. Im vergangenen Jahr gab es lediglich Wettbewerbe für unter 19-Jährige.Beim diesjährigen Nationalen Sportfestival wird die Rekordteilnehmerzahl von 28.900 Sportlerinnen und Sportlern in 49 Wettbewerben antreten.