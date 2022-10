Experte ruft USA zu Dialogvorschlag noch vor Nordkoreas Atomtest auf

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung muss nach Einschätzung eines südkoreanischen Experten noch aktiver werden, damit Nordkorea keinen neuen Atomtest unternehmen wird.Diese Meinung vertat Moon Chung-in, Vorsitzender des Sejong Instituts, bei einem Seminar am Donnerstag in Washington, das von der Schule für fortgeschrittene internationale Studien (SAIS) der Johns-Hopkins-Universität und der in Seoul ansässigen Ostasien-Stiftung veranstaltet wurde.Moon sagte, es sei sehr wahrscheinlich, dass Nordkorea auch eine ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) testen und einen siebten Atomtest unternehmen werde. Sollte es dazu kommen, würde die Wiederaufnahme eines sinnvollen Dialogs schwierig, warnte Moon.Mit Blick auf frühere Fälle dächten die meisten Menschen, dass im Falle eines siebten Atomtests Nordkoreas die daraus resultierende Krise zur Aufnahme neuer Gespräche und Verhandlungen führen würde. Doch sei die Lage dieses Mal anders. Denn die Haltung der Yoon Suk-Yeol-Regierung sei anders und auch die Biden-Regierung sehe die Frage unter einem anderen Gesichtspunkt, sagte er.Moon forderte die USA auf, mit einem kühneren Ansatz eine präventive Diplomatie zu verfolgen, um Nordkoreas ICBM-Start und Atomtest zu verhindern.Dafür müssten die USA zuerst einen Dialog vorschlagen, da Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sich noch einen Verhandlungsspielraum offenhalte. Die Biden-Regierung müsse Nordkoreas Absichten genau erkennen und nach Wegen suchen, um den Teufelskreis (von Krisen und Dialog) zu durchbrechen, forderte er.