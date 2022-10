Präsident Yoon trifft Kommandeur des Indopazifischen Kommandos der USA

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Donnerstag den Kommandeur des Indopazifischen Kommandos der USA, Admiral John Aquilino, empfangen.Laut dem Präsialamt bezeichnete es Yoon bei dem Treffen an seinem Amtssitz in Seoul als effektiven Nachweis für die starke erweiterte Abschreckungsfähigkeit der USA, dass die Flugzeugträgerkampfgruppe Ronald Reagan nach Südkorea gekommen sei und dass gemeinsame Seeübungen Südkoreas und der USA erfolgreich abgehalten worden seien.Dem Präsidialamt zufolge sagte Aquilino, dass die Rückkehr der USS Ronald Reagan für gemeinsame Übungen die feste Zusage der USA zur Verteidigung Südkorea zeige.Sollte Nordkorea einen Atomtest unternehmen, werde er sofort mit einem Kriegsschiff kommen. Das US-südkoreanische Bündnis sei stärker denn je, das Indopazifische Kommando werde keine Bemühungen scheuen, um die Republik Korea zu verteidigen, habe er betont.