Nordkorea feuerte am Sonntag zwei ballistische Kurzstreckenraketen ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Sonntag zwei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung Ostmeer abgefeuert.Südkoreas Vereinigter Generalstab (JCS) teilte mit, dass die Starts im Gebiet Munchon in der Provinz Gangwon um 1.48 Uhr und 1.58 Uhr registriert worden seien. Die Raketen seien bei einer maximalen Höhe von 90 Kilometern etwa 350 Kilometer weit geflogen, die Geschwindigkeit habe Mach 5 betragen.Der JCS verurteilte die jüngste Serie von Raketenstarts in einer Mitteilung an Reporter als Provokation, die den Frieden in Korea und weltweit gefährde und ein klarer Verstoß gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats sei. Es war bereits der siebte Raketentest Nordkoreas innerhalb von zwei Wochen.Generalstabschef Kim Seung-kyum und der Kommandeur der gemeinsamen Streitkräfte Südkoreas und der USA, Paul LaCamera, nannten Nordkoreas Programme für Massenvernichtungswaffen und ballistische Raketen bei einem virtuellen Gespräch gleich nach deren Bekanntwerden "destabilisierend" und "illegal".Auch der Nationale Sicherheitsrat (NSC) verurteilte die jüngsten Raketenabschüsse als Verstöße gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats scharf. Präsident Yoon Suk-yeol sei umgehend nach den Starts informiert worden und der Sicherheitsrat habe unter Vorsitz seines Chefs Kim Sung-han getagt, teilte das Präsidialamt mit.Südkorea und die USA hatten am Samstag im Ostmeer zwischen Korea und Japan eine Seeübung beendet. Daran war auch der Flugzeugträger USS Ronald Reagan beteiligt. Am Donnerstag war ein Manöver der USA, Südkorea und Japans zu Ende gegangen.In Nordkorea wird am Montag der 77. Jahrestag der Gründung der Arbeiterpartei gefeiert.Am Samstag hatte ein Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums von einem beträchtlichen negativen Einfluss der Stationierung des Flugzeugträgers nahe der Halbinsel gesprochen.Nordkoreas Luftfahrtbehörde hatte die Raketentests am selben Tag als gerechtfertigte Schritte für die Selbstverteidigung gegen eine militärische Bedrohung durch die USA bezeichnet.