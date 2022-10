Admiral: Einsatz von Atomraketen durch Nordkorea möglicher als vor fünf Jahren

Photo : YONHAP News

Die Möglichkeit, dass Nordkorea nukleare Raketen einsetzen wird, ist nach Einschätzung eines früheren hohen Militärs der USA viel größer als kurz nach dem letzten Atomtest Nordkoreas im Jahr 2017.Die entsprechende Äußerung machte Mike Mullen in einem Programm des US-Senders ABC am Sonntag (Ortszeit). Er war von 2007 bis 2011 Vorsitzender des Vereinigten Generalstabs der USA.In Bezug auf die wachsende Sicherheitsbedrohung aus Nordkorea äußerte der pensionierte Admiral, Nordkorea sei seit Jahrzehnten ein echtes Problem. Er sehe nicht, dass Kim Jong-un zu diesem Zeitpunkt seinen Weg ändern werde.Er glaube, dass der Weg zu einer Problemlösung über Peking gehen müsse, auf Druck von Xi Jinping. Er sei auch damit einverstanden, dass man direkt verhandele, wenn es das sei, was Kim Jong-un tun möchte, fügte Mullen hinzu.Angesichts der Meinung, dass die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel ein weit entferntes Ziel sein könnte, sagte er, man müsse alles Mögliche bis zum Äußersten tun, um sicherzustellen, dass dies noch möglich sei. Er sei nicht bereit zuzugeben, dass es ein unmögliches Ziel sei, obwohl er wisse, dass es schwierig sei.