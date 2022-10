Zeitung: Nordkorea wollte mit Raketenstarts vermutlich Reaktionsfähigkeit demonstrieren

Photo : YONHAP News

Hinter den Raketenstarts Nordkoreas, die auch während des Einsatzes des nukleargetriebenen Flugzeugträgers USS Ronald Reagan in der Umgebung der koreanischen Halbinsel fortgesetzt wurden, könnte laut einer japanischen Zeitung die Absicht gesteckt haben, seine Reaktionsfähigkeit zu demonstrieren.Die Zeitung „Asahi Shimbun“ schrieb am Montag, Nordkorea habe innerhalb von etwa zwei Wochen zwölf Raketen abgefeuert. Nordkorea habe früher auf Provokationen verzichtet, wenn sich ein US-Flugzeugträger genähert habe. Diesmal habe Nordkorea jedoch Raketenstarts wiederholt. Es sei denkbar, dass Nordkorea damit seine Raketentechnologie verbessert und die Reaktionsfähigkeit demonstriert habe.Die US-Kampfgruppe um den Flugzeugträger Ronald Reagan war am 23. September für ein gemeinsames Manöver mit der südkoreanischen Marine im Hafen von Busan eingetroffen. Am 25. September hatte Nordkorea eine ballistische Kurzstreckenrakete abgefeuert.Das kommunistische Land startete auch am 28. und 29. September ballistische Raketen, während ein gemeinsames Seemanöver Südkoreas und der USA abgehalten wurde. Am 4. Oktober startete Pjöngjang eine ballistische Mittelstreckenrakete über Japan hinaus, nachdem der US-Flugzeugträger südkoreanische Gewässer verlassen hatte.