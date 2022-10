﻿Premier: Regierung überprüft Senkung von Altersgrenze für doppelte Staatsangehörigkeit

Photo : YONHAP News

Die Regierung überprüft laut Minsterpräsident Han Duck-soo, die Altersgrenze für die Zulassung der doppelten Staatsbürgerschaft zu senken.Er glaube, das es ein gutes Ergebnis geben werde, sagte Han am Sonntag (Ortszeit) bei einem Treffen mit Koreanern in Houston. Han machte auf seiner Reise nach Südamerika in der US-Stadt einen Zwischenstopp.Seit einer Revision des Staatsangehörigkeitsgesetzes im Jahr 2011 gewährt Südkorea Personen ab 65 Jahren im Ausland, die zurückkehren wollen, die doppelte Staatsanghörigkeit, wenn sie schwören, ihre Rechte als ausländische Staatsbürger in Südkorea nicht auszuüben.Han sagte auch, dass sich Präsident Yoon Suk Yeol sehr für die Auslandskoreaner interessiere. Es sei auch festgelegt worden, eine für die Auslandskoreaner zuständige Behörde zu gründen.