﻿Eiskunsläuferin Kim Ye-lim gewinnt Finlandia Trophy

Photo : YONHAP News

Die koreanische Eiskunsläuferin Kim Ye-lim hat bei einem Wettbewerb der ISU-Challenger-Serie die Goldmedaille gewonnen.Bei der Finlandia Trophy 2022 im finnischen Espoo erhielt Kim in der Kür im Dameneinzel am Sonntag (Ortszeit) 142,39 Punkte.Kim hatte im Kurzprogramm 71,88 Punkte bekommen. Mit insgesamt 213,97 Punkten siegte die 19-Jährige.Kim erhöhte sowohl in der Kür als auch in der Gesamtpunktzahl ihre bisherige persönliche Bestleistung.Sie hatte im September beim U.S. International Figure Skating Classic, ebenfalls ein Wettbewerb der Challenger-Serie, gesiegt.Wettbewerbe der ISU-Challenger-Serie haben einen niedrigeren Stellenwert als die der ISU-Grand-Prix-Serie.Kim wird im November beim dritten Wettbewerb der Grand-Prix-Serie im französischen Angers und beim fünften Wettbewerb im japanischen Sapporo auftreten.