Photo : YONHAP News

In hohen Berggebieten in der Provinz Gangwon ist der erste Schnee der Saison gefallen.Laut dem Wetteramt von Gangwon wurde heute Morgen der erste Schnee auf den Gipfeln Daecheong und Hyangno im Gebirge Seorak sowie am Berg Gwangdeok in Cheorwon beobachtet.Den ersten Schnee in Gangwon gab es damit neun Tage früher als im vergangenen Jahr.