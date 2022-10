﻿Seoul betont Wichtigkeit der Vorbereitungen auf Sicherheitsrealität in Nordostasien

Photo : KBS News

Laut dem südkoreanischen Präsidialamt ist es von Bedeutung, die ernsthafte Sicherheitsrealität auf der koreanischen Halbinsel und in Nordostasien genau zu erkennen und ordentliche Vorbereitungen zu treffen.Es gehe nicht um Worte, sondern um die Realität, das Leben und die Sicherheit der Bürger zu schützen, äußerte ein Beamter des Präsidialamtes in einer Pressemitteilung am Montag.Der Beamte sagte in einem Telefonat mit KBS, das stelle eine umfassende Botschaft auf Ebene des Präsidialamtes angesichts der heute bekannt gemachten Äußerungen von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und der Situation in Nordkorea dar. Das bedeute, dass das Präsidialamt darüber nachdenke, was es für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel und in Nordostasien machen müsse.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA hatte heute berichtet, dass Kim gesagt habe, dass er keine Notwendigkeit eines Dialogs mit Feinden sehe.