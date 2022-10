Yoon: Nordkorea kann mit Atomwaffen nichts gewinnen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat gewarnt, dass Nordkorea mit Atomwaffen nichts gewinnen könne.Entsprechendes äußerte Yoon am Dienstag auf seinem Weg zur Arbeit. Nordkorea entwickele und verbessere seine Atomwaffen ständig und stoße damit eine an die gesamte Welt gerichtete nukleare Drohung aus.Die nukleare Bedrohung aus Nordkorea werde von Tag zu Tag schwerwiegender. Südkorea werde auf der Grundlage der festen Allianz mit den USA und der Sicherheitskooperation mit den USA und Japan ein solides Reaktionssystem aufbauen, sich gut vorbereiten und reagieren, sagte Yoon. Er bat die Bürger, sich keine Sorgen zu machen und weiterhin für wirtschaftliche Aktivitäten und in ihrem Beruf ihr Bestes zu geben.Yoon bejahte die Frage, ob die Sicherheitskooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan sowie die sogenannte „kühne Initiative“ nach seiner Einschätzung immer noch wirksam seien, um Nordkorea zur Denuklearisierung zu bewegen.Angesichts der Meinung, dass die Bürger wegen der Verstärkung der militärischen Kooperation mit Japan besorgt seien, reagierte er mit der rhetorischen Frage, welche Sorgen schwerwiegender seien als die wegen der nuklearen Bedrohung.