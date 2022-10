Südkorea wird siebtes Mal in Folge Gesamtsieger bei U-23-Asienmeisterschaften im Fechten

Photo : YONHAP News

Südkorea ist bei den U-23-Asienmeisterschaften im Fechten das siebte Mal in Folge Gesamtsieger geworden.Bei der Veranstaltung in der Stadt Kuwait gewannen die südkoreanischen Säbel- und Degenfechter sowie die Florettfechterinnen am Montag (Ortszeit) jeweils Mannschaftsgold.Bei den Einzelwettbewerben von Freitag bis Sonntag hatte Südkorea drei Gold-, sechs Silber- und sechs Bronzemedaillen geholt. Mit jeweils sechs Gold-, Silber- und Bronzemedaillen steht Südkorea bereits als Gesamtsieger fest, obwohl es am Dienstag noch drei Mannschaftswettbewerbe gibt.Südkorea hatte bei den U-23-Asienmeisterschaften in den Jahren 2014 bis 2019 sechs Mal in Folge den Gesamtsieg errungen. Bei dem erstmals seit drei Jahren wieder veranstalteten Sportereignis konnte das Land seine Spitzenposition verteidigen.