Nordkoreas Machthaber besucht zum Parteigründungstag neue Gewächshaus-Farm

Photo : KBS News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat zum Jahrestag der Parteigründung eine Feier zur Fertigstellung einer Gewächshaus-Farm besucht.Das meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Dienstag und berief sich auf Angaben der staatlichen Medien in Nordkorea zuvor am Tag.Kim habe demnach am Montag bei der Eröffnungsfeier der Ryonpho Gewächshaus-Farm im Landkreis Hamju in der Provinz Süd-Hamgyong das Band durchschnitten. An dem Tag feierte die im Land herrschende Arbeiterpartei ihren 77. Gründungstag.In einer Rede habe Kim den Bau weiterer Gewächshaus-Anlagen im ganzen Land gefordert, um die Agrarwirtschaft des Landes voranzubringen.Kim hatte im Februar den Bau der Farm bis zum Parteigründungstag angeordnet.Unterdessen hätten nordkoreanische Medien über verschiedene Kulturveranstaltungen anlässlich des Parteijubiläums berichtet. Militärparaden oder politische Veranstaltungen habe es den Berichten zufolge aber nicht gegeben, schrieb Yonhap.