Nordkorea ließ am Samstag 150 Kampfflugzeuge abheben

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Montag bekannt gegeben, dass es am Samstag ein groß angelegtes Manöver mit über 150 Kampfflugzeugen abgehalten habe.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete, dass Armeeeinheiten, die sich mit taktischen Nuklearwaffen befassen, jüngst Militärübungen abgehalten hätten. Zum ersten Mal habe eine groß angelegte Luftangriffsübung der Luftwaffe der Koreanischen Volksarmee stattgefunden, dabei habe man über 150 Kampfjets verschiedener Typen gleichzeitig abheben lassen.Wie verlautete, gehe das südkoreanische Militär davon aus, dass Militärflugzeuge verschiedener Typen, einschließlich vieler Kampfjets für Schulungszwecke, am 8. September nördlich der sogenannten speziellen Überwachungslinie im Einsatz gewesen seien.Ein Militärvertreter sagte, dass damals in Vorbereitung auf einen Zwischenfall nötige Maßnahmen mit überlegenen Kampffähigkeiten, einschließlich Tarnkappen-Kampfjets vom Typ F-35A, getroffen worden seien.Es ist das erste Mal seit dem Abschluss der Stationierung von insgesamt 40 F-35A-Kampfjets in Südkorea, dass der Einsatz dieser Jets in Reaktion auf Nordkoreas Übungen zum Zweck der Machtdemonstration bekannt gemacht wurde.Das südkoreanische Militär hatte zuvor bekannt gegeben, dass Nordkorea zwölf Kampfjets und Bomber am 6. Oktober südlich der speziellen Überwachungslinie in Formation fliegen lassen habe, und dass das Militär darauf reagiert habe.