Hohe Außenministeriumsbeamte Südkoreas und Japans beraten sich in Seoul

Photo : YONHAP News

Hohe Beamte der Außenministerien Südkoreas und Japans beraten sich in Seoul.Am Dienstag kam der für Asien und Pazifik zuständige Abteilungsleiter Lee Sang-ryeol mit seinem japanischen Amtskollegen Takehiro Funakoshi zusammen.Das letzte Treffen auf Ebene der Abteilungsleiter hatte es am 26. August in Tokio gegeben.Im Mittelpunkt des Treffens soll die Frage der Zwangsarbeit zur Zeit des Zweiten Weltkriegs gestanden haben.Besondere Aufmerksamkeit richtet sich auf das Treffen insofern, als Präsident Yoon Suk Yeol und der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida sich jüngst darauf verständigt hatten, in der Angelegenheit Gespräche auf Ebene der Außenministerien voranzubringen und das bilaterale Verhältnis zu verbessern.Funakoshi, der gleichzeitig Chefunterhändler seines Landes für Atomgespräche mit Nordkorea ist, will sich außerdem am Mittwoch mit seinem südkoreanischen Ansprechpartner in dieser Funktion, Kim Gunn, treffen.