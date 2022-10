Südkoreas Militär über Nordkoreas Militärübungen nicht überrascht

Photo : YONHAP News

Angesichts einer Reihe von Militärübungen Nordkoreas, darunter die gestern bekannt gemachten Übungen der für taktische Nuklearwaffen zuständigen Militäreinheiten, hat sich das südkoreanische Militär nicht überrascht gezeigt.Fast alles sei dem südkoreanischen Militär bereits bekannt gewesen. Das Militär erkenne dies und sei dafür gewappnet gewesen. Das südkoreanische Raketenabwehrsystem "Kill Chain" sei zudem in der Lage, nordkoreanische Raketen abzufangen, sagte der Sprecher des Vereinigten Generalstabs Kim Jun-rak am Dienstag bei einer Pressekonferenz.Nordkoreas Abschuss einer kleinen U-Boot-gestützten ballistischen Rakete (SLBM) aus einem Reservoir sei zudem mit Rücksicht auf das südkoreanische Raketenabwehrsystem eine der letzten Optionen gewesen, sagte der Sprecher. Ihm zufolge funktioniere eine SLBM jedoch als ein richtiges Waffensystem, wenn sie von einem U-Boot abgeschossen würde. Die Situation wolle das Militär weiter verfolgen.Dass über 150 nordkoreanische Kampfflugzeuge am Samstag abgehoben seien, sei ebenfalls dem Süden vorher bekannt gewesen. Seoul sei auf alle möglichen Situationen vorbereitet gewesen, hieß es weiter.