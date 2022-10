Samsung-Chef Lee nimmt an Einweihungsfeier neuer Fabrik von Samsung Biologics teil

Photo : YONHAP News

Lee Jae-yong, Vizevorsitzender von Samsung Electronics, hat das Biotechnologieunternehmen Samsung Biologics besucht und eine mittel- und langfristige Strategie für die Bioindustrie überprüft.Lee nahm heute an der Einweihungszeremonie der vierten Fabrik auf dem Campus von Samsung Biologics im Viertel Songdo in Incheon teil. Zuletzt hatte der Samsung-Erbe im Jahr 2015 anlässlich der Zeremonie zum Baubeginn der dritten Fabrik den Songdo-Campus aufgesucht.Das vierte Werk verfügt über die weltweit größten Produktionskapazitäten von 240.000 Liter und wurde in diesem Monat in Betrieb genommen.Samsung investierte rund zwei Billionen Won (1,4 Milliarden US-Dollar) in den Bau der vierten Fabrik. Nach deren Fertigstellung verfüge der Konzern nun über die Produktionskapazitäten für insgesamt 420.000 Liter für Biopharmazeutika und habe damit die globale Spitzenposition im Bereich der Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) erreicht, hieß es.