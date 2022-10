Südkorea und Chile wollen strategische Partnerschaft schließen

Photo : KBS News

Südkorea und Chile wollen ihre bilateralen Beziehungen zu einer strategischen Partnerschaft hochstufen.Darauf einigten sich Ministerpräsident Han Duck-soo und der chilenische Präsident Gabriel Boric Font.Han und Boric schlossen zudem drei Absichtserklärungen über die nachhaltige Kooperation im Bergbau und bei der Wertschöpfungskette, die Forschungskooperation in der Agrarwissenschaft und -technologie sowie den demokratischen Dialog zwischen Südkorea und Chile ab.Das gab Han nach einem offiziellen Treffen mit Boric am Dienstag (Ortszeit) im Präsidentenpalast in Santiago bekannt. Han befindet sich derzeit auf einer Lateinamerika-Reise.Die Absichtserklärung über die Kooperation im Bergbau sieht vor, dass Südkorea und Chile gemeinsam an Projekten zur Mineralienerkundung und -entwicklung arbeiten und die gemeinsame Forschung und Entwicklung in Bezug auf die Modernisierung von Schmelzhütten anstreben. Chile verfügt über die weltweit größten Reserven an Lithium, ein Schlüsselmaterial für Batterien.Han und Boric verständigten sich auch darauf, Verhandlungen zur Verbesserung des 2004 unterzeichneten bilateralen Freihandelsabkommens noch im laufenden Jahr wieder aufzunehmen.