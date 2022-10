USA bekräftigen Entschlossenheit zu erweiterter Abschreckung für Südkorea

Die USA haben ihre Entschlossenheit zur erweiterten Abschreckung für Südkorea bekräftigt.Das sagte der Sprecher des nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, am Dienstag bei einer virtuellen Pressekonferenz.Auf Forderungen in Südkorea, angesichts der wachsenden Bedrohung durch Nordkorea taktische Atomwaffen im Land zu stationieren, wollte der Sprecher hingegen nicht eingehen.Das Ziel der USA sei die vollständige und nachweisliche Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, antwortete der Sprecher auf eine entsprechende Frage lediglich.Washington gehe außerdem davon aus, dass die Möglichkeit einer Verhandlungslösung noch gegeben sei.Auch dem Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, war eine ähnliche Frage gestellt worden. Die Frage müsse an die südkoreanische Regierung gerichtet werden, hatte er darauf geantwortet.Price fügte hinzu, dass US-Präsident Joe Biden das Engagement des Landes für die erweiterte Abschreckung für Südkorea erneut unterstrichen habe. Hierfür würden alle Möglichkeiten der Verteidigung ausgeschöpft. Dazu zählten nukleare, konventionelle Waffen und die Raketenabwehr, hieß es.