Finanzminister warnt vor möglicher Konjunkturverlangsamung im kommenden Jahr

Photo : YONHAP News

Finanzminister Choo Kyung-ho hat vor einer möglichen Konjunkturverlangsamung im kommenden Jahr gewarnt.Es gebe überwältigend viele Prognosen, nach denen sich die Konjunktur nächstes Jahr verlangsamen werde, sagte Choo bei einem Treffen mit Korrespondenten am Dienstag (Ortszeit) in New York. Das werde sich selbstverständlich auch auf Südkorea auswirken. Besonders im ersten Halbjahr nächsten Jahres werde die Lage sehr schwierig sein.Die Regierung habe für kommendes Jahr 2,5 Prozent Wachstum prognostiziert. Aber er persönlich glaube, dass das Wachstum sogar geringer ausfallen werde, hieß es.Choo schloss jedoch die Möglichkeit aus, dass es wie bei der Devisenkrise innerhalb einer kurzen Zeit zu einem Devisenmangel und Finanzierungsschwierigkeiten kommen wird. Es bestehe kein Grund zur übermäßigen Sorge.Mit Verweis auf die Situation in der Finanzkrise im Jahr 2008 betonte der Finanzminister, dass es keine große Gefahr einer neuen Devisenkrise gebe.Choo hielt an dem Tag in New York erstmals seit seinem Amtsantritt eine Informationsveranstaltung zur koreanischen Wirtschaft ab. Er wird anschließend in Washington vom 12. bis 14. Oktober am G20-Finanzministertreffen sowie einem Treffen des Internationalen Währungs- und Finanzausschusses (IMFC) teilnehmen.