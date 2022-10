Südkorea verliert Sitz im UN-Menschenrechtsrat

Photo : YONHAP News

Südkorea hat seinen Sitz im UN-Menschenrechtsrat verloren.Bei der Wahl in der UN-Vollversammlung am Dienstag (Ortszeit) in New York erhielt Südkorea 123 Stimmen und rangierte unter den asiatischen Bewerbern auf Platz fünf.Dem UN-Menschenrechtsrat gehören 47 Mitglieder an, diesmal wurden 14 Sitze neu vergeben.Aus der asiatischen Region gab es acht Bewerber, die vier Länder mit den meisten Stimmen werden ins Gremium aufgenommen. Bangladesch schnitt mit 160 Stimmen am besten ab, dahinter folgten die Malediven mit 154 Stimmen, Vietnam mit 145 Stimmen und Kirgisistan mit 126 Stimmen.Der UN-Menschenrechtsrat wurde im Jahr 2006 im Zuge eines Umbaus der UN-Menschenrechtskommission gegründet. Seine Aufgabe besteht darin, für die Förderung der Menschenrechte gegen schwerwiegende und organisierte Menschenrechtsverletzungen vorzugehen und Empfehlungen auszuarbeiten.