Samsung drittes Jahr in Folge an Spitze der Forbes-Liste bester Arbeitgeber der Welt

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat das dritte Jahr in Folge die Forbes-Rangliste der besten Arbeitgeber der Welt angeführt.Das gab der koreanische Konzern am Mittwoch bekannt.„Forbes“ befragte in Kooperation mit dem deutschen Meinungsforschungsinstitut Statista über 150.000 Führungskräfte und Mitarbeiter von Firmen in 57 Ländern, einschließlich Südkoreas, der USA, Deutschlands, Chinas und Indiens. Das US-Wirtschaftsmagazin erstellte anhand der Ergebnisse eine Rangliste von 800 Unternehmen der etwa 4.000 empfohlenen Firmen und veröffentlichte sie am Dienstag (Ortszeit).Die Umfrageteilnehmer wurden zur sozialen Verantwortung, wirtschaftlichen Ergebnissen und Arbeitsbedingungen ihrer Firmen befragt.Samsung Electronics hatte 2018 den 76. Platz belegt und 2019 den 106. Platz. Seit 2020 steht das Unternehmen an der Spitze.Microsoft rückte dieses Jahr um drei Ränge auf Platz zwei vor, auf den Plätzen zwei und drei landeten IBM und Alphabet. Apple bleibt an fünfter Stelle. Zu den ersten Zehn zählen außerdem Delta Air Lines, Costco Wholesale, Adobe, Southwest Airlines und Dell Technologies.Unter den 800 Unternehmen in der Liste gibt es 247 US-Firmen, 113 deutsche, 82 französische und 68 chinesische Firmen. Die Zahl der dort vertretenen koreanischen Unternehmen schrumpfte unterdessen von 38 im Jahr 2021 auf 16 im laufenden Jahr. Naver rangierte auf Platz 85, Meritz Financial Group auf Platz 86. Sk Group belegte den 93. Platz.