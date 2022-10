Zentralbank hebt Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf drei Prozent an

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank (BOK) hat ihren Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf drei Prozent angehoben.Damit machte die BOK am Mittwoch einen weiteren großen Zinsschritt. Erstmals seit Oktober 2012 liegt das Zinsniveau damit wieder über drei Prozent.In diesem Jahr gab es bereits fünf Zinserhöhungen. Es war das zweite Mal, dass die Zentralbank den Leitzins um einen halben Prozentpunkt anhob. Das erste Mal war ein solcher Zinsschritt im Juli vorgenommen worden.Die Zentralbank will nach eigenen Angaben mit den Zinserhöhungen die Inflation bremsen und Schwankungen am Finanzmarkt reduzieren.Die Verbraucherpreise legten im September um 5,6 Prozent zu. Jedoch schwächte sich der Anstieg der Inflation zwei Monate in Folge ab.