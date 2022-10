Nordkoreas UN-Botschafter fordert von USA Verzicht auf Bereitstellung von Nuklearschirm

Photo : KBS News

Der nordkoreanische Botschafter bei den Vereinten Nationen hat die USA aufgefordert, auf die Bereitstellung eines Nuklearschirms zu verzichten und die gemeinsamen Militärübungen mit Südkorea zu stoppen.Die entsprechende Forderung unterbreitete Kim Song während einer Sitzung des Ersten Ausschusses der UN-Generalversammlung am Dienstag (Ortszeit) in New York. Er beschuldigte die USA, für die Sicherheitssorgen auf der koreanischen Halbinsel verantwortlich zu sein.Kim behauptete, dass Eigenmächtigkeit und eine Tyrannei der USA zur Aufrechterhaltung ihrer Hegenomie die Grundursache für das Wettrüsten in der Welt seien.Der Diplomat erwähnte in seiner Rede den Einsatz von hochmodernen strategischen Ressourcen der USA wie B-52-H-Bomber, das gemeinsame Manöver mit Südkorea Ulchi Freedom Shield und den Einsatz des nukleargetriebenen Flugzeugträgers Ronald Reagan in der Umgebung der koreanischen Halbinsel. Er kritisierte dann, dass die militärische Expansion der USA auf der koreanischen Halbinsel am deutlichsten zum Ausdruck komme.Es stelle die Ausübung des in der UN-Charta und dem Völkerrecht gewährleisteten Rechts auf Selbstverteidigung dar, dass sich Nordkorea angesichts der grausamen feindseligen Handlungen der USA mit Mitteln zur Selbstverteidigung bewaffne, so der Botschafter.Um die vollständige Abschaffung von Atomwaffen zu realisieren, müssten die USA bei der nuklearen Abrüstung die Führung übernehmen und auf die Bereitstellung des Nuklearschirms verzichten, betonte Kim weiter.