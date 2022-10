Landwirtschaftsminister nimmt an G20-Finanz- und -Agrarministertreffen teil

Photo : Getty Images Bank

Der Minister für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Angelegenheiten, Chung Hwang-keun, hat am Dienstag an einem virtuell abgehaltenen Treffen der Finanz- und Agrarminister der G20 teilgenommen.Das gab das südkoreanische Landwirtschaftsministerium bekannt.Ein gemeinsames Treffen der Finanz- und Landwirtschaftsminister der Gruppe der Zwanzig fand erstmals seit deren Gründung im Jahr 1999 statt. Die Sitzung diente zur Diskussion über die Ernährungspolitik im Vorfeld des im November geplanten G20-Gipfels.Die Minister äußerten sich besorgt über die sich verschlechternden Indikatoren für eine Nahrungskrise und Unterernährung aufgrund der Corona-Pandemie und des Klimawandels.Chung wies darauf hin, dass benachteiligte Gruppen in den ländlichen Gebieten der Entwicklungsländer größere Schwierigkeiten spüren würden. Er betonte, dass die G20-Mitglieder für die Verstärkung der Ernährungssicherheit, die Beendigung der Hungersnot und eine bessere Ernährung enger zusammenarbeiten müssten.Er warnte zudem, dass künstliche Exportrestriktionen für Nahrungsmittel für zusätzliche Unsicherheit am Markt sorgen und die globale Nahrungskrise verschärfen könnten. Der Minister rief die Mitglieder dazu auf, Informationen über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und den Markt auf einer regelmäßigen Grundlage zu teilen.