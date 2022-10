30.535 Corona-Neuinfektionen – Zahl der Infektionsfälle beträgt nun über 25 Millionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bisher in Südkorea bestätigten Corona-Infektionen hat die 25-Millionen-Schwelle übertroffen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Mittwoch mit, dass mit Stand 0 Uhr 30.535 neue Corona-Fälle nachgewiesen worden seien. Die Zahl der bisher erfassten Infektionen belaufe sich auf 25.025.749.Das bedeutet, dass sich statistisch gesehen etwa die Hälfte der Einwohner in Südkorea nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt hat.Es wurden 30.465 lokal übertragene Neuinfektionen und 70 eingeschleppte Fälle erfasst.Die Zahl der Neuinfektionen kletterte verglichen mit dem Vortag um etwa 15.000. Grund ist offenbar, dass es nach dem langen Wochenende wegen des Hangeul-Tags am 9. Oktober wieder mehr Testungen gab.Gegenüber der vergangenen Woche gab es jedoch 4.000 weniger Neuinfektionen. Verglichen mit dem 28. September fiel die Zahl um 5.500.Es wurden 15 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Bisher wurden 28.723 Todesfälle erfasst, die Sterberate liegt bei 0,11 Prozent.