Zentralbank hebt Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf drei Prozent an

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank hat ihren Leitzins erneut um 0,5 Prozentpunkte angehoben.Der Geldpolitik-Ausschuss der Bank of Korea (BOK) erhöhte den Schlüsselzins erstmals fünf Mal in Folge. Das Gremium hob am Mittwoch das Zinsniveau um 0,5 Prozentpunkte an, nachdem es im Juli zum ersten Mal eine Anhebung um 0,5 Prozentpunkte beschlossen hatte.Der Leitzins liegt nun bei drei Prozent. Es ist das erste Mal seit Oktober 2012, dass die Drei-Prozent-Schwelle übertroffen wurde.Die Differenz zum Leitzins in den USA verringerte sich auf 0,25 Prozentpunkte.Der Geldpolitik-Ausschuss begründete den Zinsschritt damit, dass bei den anhaltenden hohen Preisen die Abwertung des koreanischen Won zu weiteren Preissteigerungen führen könnte.Die Verbraucherpreise in Südkorea stiegen im vergangenen Monat um 5,6 Prozent. Das Gremium rechnete damit, dass die Inflationsrate für eine beträchtliche Zeit im Fünf- und Sechs-Prozent-Bereich liegen wird. Der Ausschuss geht zudem davon aus, dass der Anstieg der Importpreise infolge des Wertverlusts des Won gegenüber dem US-Dollar zum Anstieg der Preise hierzulande führen könnte.Auch der Beschluss führender Ölförderstaaten, die Fördermenge zu verringern, wurde als Preisaufwärtsdruck eingestuft.Die Notenbank beließ zwar ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr bei 2,6 Prozent, erwartete jedoch, dass das Wachstum nächstes Jahr unterhalb ihrer Prognose von 2,1 Prozent liegen wird.Der Geldpolitik-Ausschuss erläuterte, es sei trotz der Gefahr einer Konjunkturverlangsamung notwendig, am Kurs von Zinserhöhungen festzuhalten, weil die Inflation deutlich über dem Zielwert liege.Die Bank of Korea hatte seit August letzten Jahres den Leitzins erhöht und hob das Zinsniveau in einem Zeitraum von 14 Monaten um 2,5 Prozentpunkte an.