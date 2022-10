Samsung Electronics und SK hynix für ein Jahr von US-Exportkontrollen ausgenommen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Chiphersteller Samsung Electronics und SK hynix sind für ein Jahr von den US-Exportkontrollen ausgenommen worden.Darüber habe das US-Handelsministerium beide Unternehmen informiert, bestätigten die Hersteller am Mittwoch.Beiden Unternehmen sei demnach erlaubt worden, ihre normalen Produktionsaktivitäten in China für ein Jahr lang fortsetzen.Das US-Handelsministerium habe dem Chiphersteller SK hynix und seinen Geschäftspartnern erlaubt, die notwendigen Aktivitäten zu unternehmen, um die Produktion von integrierten Schaltkreisen in China ohne weitere Anforderungen hinsichtlich Lizenzierung für ein Jahr lang fortzusetzen, hieß es in einer Unternehmensmitteilung.Das hätten Diskussionen mit der US-Regierung über die Entwicklung und Produktion von DRAM-Halbleiterspeichern ergeben.Letzte Woche hatte die US-Regierung schärfere Restriktionen für Exporte von Hochleistungschips nach China bekannt gegeben.SK hynix, der zweitgrößte Chiphersteller der Welt, unterhält in China mehrere Fabriken, darunter auch in der Stadt Wuxi im Osten.Samsung Electronics und SK hynix treiben aktuell einen Ausbau und eine Modernisierung ihrer Werke in China voran.