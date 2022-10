Bericht: Acht von zehn Koreanern nutzen YouTube

Photo : YONHAP News

Acht von zehn Südkoreanern nutzen die Videoplattform YouTube.Die durchschnittliche YouTube-Nutzungszeit pro Kopf erreicht fast 33 Stunden im Monat.Einen entsprechenden Bericht veröffentlichte IGAWorks, ein Big-Data-Plattformunternehmen, am Mittwoch.Laut dem Bericht nutzten 41,83 Millionen Menschen im letzten Monat die YouTube-Applikation. Das entspricht 81 Prozent der Bevölkerung der Republik Korea von 51,63 Millionen.Die Altersgruppe, die die längste Nutzungsdauer aufweist, sind Männer im Alter von bis zu 19 Jahren. Ihre durchschnittliche Nutzungsdauer betrug 45,2 Stunden pro Kopf im Monat. Dahinter folgten Frauen in ihren Zwanzigern mit 40,2 Stunden und Männer in ihren Zwanzigern mit 39,6 Stunden.