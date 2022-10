Premier Han zu Besuch in Uruguay eingetroffen

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo ist am Mittwoch (Ortszeit) zu einem zweitägigen offiziellen Besuch in Uruguay eingetroffen.Uruguay ist die zweite Station von Hans Südamerika-Reise, die ihn zunächst nach Chile führte und noch nach Argentinien führen wird.Han verließ am Mittwochvormittag die chilenische Hauptstadt Santiago und kam gegen 11.20 Uhr auf der Luftwaffenbasis am Flughafen Montevideo an.Es ist der erste Besuch eines südkoreanischen Spitzenpolitikers in Uruguay seit dem Besuch des damaligen Ministerpräsidenten Kim Hwang-sik im Jahr 2011.Han wird sich in Uruguay mit Präsident Luis Lacalle Pou treffen. Beide werden über Kooperationsmöglichkeiten sprechen, um die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen Südkorea und Lateinamerika zu verstärken.Südkorea und Uruguay feiern dieses Jahr das 58. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen.Han wird auch Kabinettsmitglieder wie den Außenminister und den Verteidigungsminister treffen und um die Unterstützung für Südkoreas Bewerbung für die Weltexpo 2030 in Busan bitten.