Internationales USA stufen in neuen Feldhandbüchern Nordkorea als Hauptbedrohung ein

Die USA haben in ihren Feldhandbüchern Nordkorea als Hauptbedrohung eingestuft.



Das berichtete der US-amerikanische Sender Radio Free Asia am Mittwoch.



Die neuen Vorschriften sind bis zum Jahr 2030 gültig. Darin wird Nordkorea als Sicherheitsgefahr für die koreanische Halbinsel, die USA und die Welt eingestuft.



Im Vorwort nennt der Chef des Generalstabes des Heeres, James McConville, Russland, China und Nordkorea im Zusammenhang mit seiner Feststellung, dass es in der jüngeren Geschichte niemals gefährlichere Zeiten gegeben habe.



Nordkorea bezeichnete er neben Iran und gewaltbereiten Extremisten als beständige Bedrohungen, gegen die das Militär jederzeit gewappnet sein müsse.



Die Kim-Familie in Nordkorea bedrohe die Sicherheit der USA weiterhin, um den Fortbestand des Regimes sicherzustellen, hieß es weiter.



Auch Nordkoreas Fortschritte auf den Gebieten chemische, biologische, atomare und konventionelle Waffen sowie bei der Technologe für ballistische Raketen wurden genannt. Mit diesen Mitteln übe das Regime in aggressiver Weise Druck auf die USA und ihre asiatischen Verbündeten Südkorea und Japan aus, heißt es in den Vorschriften.