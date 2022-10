Nordkorea lehnte Kooperationsvorschlag des südkoreanischen Roten Kreuzes für Covid-19-Eindämmung ab

Photo : KBS News

Wie erst jetzt bekannt wurde, hatte Nordkorea den Vorschlag des südkoreanischen Rotkreuzverbandes abgelehnt, die Eindämmung von Covid-19 zu unterstützen.Das enthüllte Shin Hee-young, Präsident des Koreanischen Roten Kreuzes, während einer Inspektion dessen Arbeit im parlamentarischen Ausschuss für Gesundheit und Wohlfahrt am Mittwoch.Als es in Nordkorea viele Fieberpatienten verbunden mit Covid-19 gegeben habe, habe das Rote Kreuz über die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften ein Schreiben an Nordkorea geschickt, in dem die Organisation Hilfe angeboten habe. Nordkorea habe jedoch geantwortet, dass es die Situation gut im Griff habe und sich Südkorea nicht darum kümmern müsse, sagte er.Das Rote Kreuz habe auch Treffen getrennter Familien vorbereitet, es gebe jedoch keine Fortschritte. Die Organisation habe virtuelle Sitzungen zu der Angelegenheit vorgeschlagen, was ebenfalls abgelehnt worden sei, beklagte Shin.Nordkorea ist bisher auch nicht auf das Angebot der südkoreanischen Regierung eingegangen, Gespräche zwischen den zuständigen Behörden über die Kooperation bei der Corona-Eindämmung und zur Lösung der Frage der getrennten Familien zu führen.