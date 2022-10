KCNA: Kim Jong-un inspizierte Test von Marschflugkörpern mit langer Reichweite

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat einen Test von Marschflugkörpern mit langer Reichweite inspiziert.Das berichtete Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Demnach seien am Mittwoch zwei dieser Raketen abgefeuert worden, die bei den für taktische Nuklearwaffen zuständigen Armee-Einheiten stationiert seien.Die Raketen seien im Gebiet Kaechon in der Provinz Süd-Pyongan in Richtung Westmeer abgeschossen worden. Sie seien 10.234 Sekunden lang geflogen und hätten ihr Ziel in 2.000 Kilometer Entfernung genau getroffen.Mit dem Test seien die "Kampffähigkeit und Macht" der bei diesen Einheiten stationierten Raketen verbessert worden. Zudem sei die Zuverlässigkeit des Operationssystems insgesamt bestätigt worden.Kim habe sich mit den Tests zufrieden gezeigt und wurde mit den Worten zitiert, dass der Start erneut die volle Bereitschaft nachgewiesen habe, die Feinde unter Kontrolle zu bringen. Ihnen könne mit einem bedingungslosen, schnellen, präzisen und kräftigen Gegenangriff mit jeder Waffe ein Schlag versetzt werden.Kim habe laut dem KCNA-Bericht betont, dass der Test eine deutliche Warnung an die Feinde gewesen sei. Zudem bestehe die Notwendigkeit, den Operationsbereich der Truppen für strategische Atomwaffen zu erweitern und die Verteidigungsfähigkeiten zu verbessern, hieß es weiter.