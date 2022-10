Justizminister bekräftigt angesichts Einreiseversuchen von Russen wegen Teilmobilmachung Vorgehen nach Prinzipien

Photo : YONHAP News

Justizminister Han Dong-hoon will Russen, die vor der Teilmobilmachung in Russland fliehen und nach Südkorea einzureisen versuchen, im Einklang mit den Ein- und Ausreisebestimmungen nach Prinzipien behandeln.Die entsprechende Position teilte Han bei einer Sitzung von hohen Beamten des Ministeriums am Mittwoch mit.Im Zusammenhang mit den Ausländern, die in letzter Zeit mit Yachten einzureisen versucht hätten, habe man solchen Personen, die kein gültiges Visum hätten oder keine elektronische Reisegenehmigung (K-ETA) erhalten hätten, die Einreise nicht erlaubt. Denn die Einreiseanforderungen seien nicht erfüllt gewesen. Das sei ein Schritt gemäß dem Ein- und Ausreisesystem der Republik Korea. Man werde auch künftig nach Prinzipien vorgehen, sagte er.Han nannte dabei keine bestimmte Staatsangehörigkeit, seine Äußerung bezieht sich jedoch offenbar auf russische Staatsbürger.KBS hatte am Dienstag berichtet, dass in südkoreanischen Gewässern fünf Yachten gesichtet worden seien, auf denen Russen gewesen seien. Vier Yachten hätten versucht, in südkoreanische Häfen einzufahren.23 Russen auf den vier Yachten hatten bei den südkoreanischen Behörden eine Einreisegenehmigung beantragt. Das Justizministerium hatte jedoch lediglich zwei Personen, die früher schon einmal nach Südkorea eingereist waren, die Einreise erlaubt und den restlichen 21 Menschen die Einreise verweigert. Als Grund wurde genannt, dass ihr Einreisezweck unklar sei und Unterlagen fehlten.