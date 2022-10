UN-Generalversammlung verabschiedet Resolution zur Verurteilung russischer Annexionen in Ukraine

Photo : YONHAP News

Die UN-Generalversammlung hat eine Resolution zur Verurteilung der versuchten illegalen Annexionen von Teilen der Ukraine durch Russland verabschiedet.Die Resolution wurde auf einer Sondersitzung der UN-Vollversammlung am Mittwoch (Ortszeit) in New York angenommen. 143 Mitglieder stimmten dafür, fünf dagegen, während 35 Staaten sich enthielten.In der Resolution werden die in Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson abgehaltenen sogenannten Referenden als Illegalität und völkerrechtlich ungültig verurteilt. Die Annexionserklärung werde nicht anerkannt, heißt es darin.Russland wird aufgefordert, seine Truppen aus dem ukrainischen Staatsgebiet sofort, vollständig und bedingungslos abzuziehen. Auch wird Unterstützung für eine Lösung durch Dialog und Verhandlungen zum Ausdruck gebracht.Südkorea, europäische Länder, Japan und die USA stimmten für die Resolution. Lediglich Russland, Nordkorea, Belarus, Nicaragua und Syrien stimmten dagegen. China, Indien und Pakistan enthielten sich.Die Abstimmung erfolgte, nachdem eine ähnliche Resolution Ende September im UN-Sicherheitsrat am Widerstand der Vetomacht Russland gescheitert war.