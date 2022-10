Südkorea und Uruguay einig über schnelle Wiederaufnahme von Handelsgesprächen zwischen Südkorea und Mercosur

Photo : YONHAP News

Die Regierungen Südkoreas und Uruguays haben darin übereingestimmt, dass die Verhandlungen über den Abschluss eines Handelsabkommens zwischen Südkorea und dem Gemeinsamen Südamerikanischen Markt, Mercosur, zügig geführt werden sollten.Der südkoreanische Ministerpräsident Han Duck-soo kam am Mittwoch (Ortszeit) in der uruguayischen Hauptstadt Montevideo mit Präsident Luis Lacalle Pou zusammen und sprach mit ihm etwa 45 Minuten lang. Uruguay ist die zweite Station von Hans Südamerika-Reise, die ihn zunächst nach Chile führte und noch nach Argentinien führen wird.Han traf sich anschließend mit uruguayischen Regierungsmitgliedern, darunter Außenminister Francisco Bustillo, Verteidigungsminister Javier García und Industrieminister Omar Paganini.Die südkoreanische Regierung hatte eine stärkere Präsenz koreanischer Unternehmen auf dem lateinamerikanischen Markt als eines der wichtigsten Ziele von Hans Uruguay-Besuch festgelegt.Nach den Treffen teilte Vizeaußenminister Cho Hyun-dong in Montevideo mit, dass Premier Han Präsident Lacalle und die uruguayischen Regierungsvertreter um die Kooperation gebeten habe, damit die Verhandlungen zwischen Südkorea und dem Mercosur über ein Handelsabkommen baldigst wieder aufgenommen würden und eine Einigung erzielt werden könne. Die uruguayische Seite habe geantwortet, dass sie sich um die Vorantreibung der Verhandlungen bemühen werde.Mercosur, die größte Wirtschaftsgemeinschaft in Südamerika, wurde im Jahr 1991 gegründet und umfasst 290 Millionen Einwohner, 45 Prozent der Gesamtbevölkerung Lateinamerikas. Der Mercosur erwirtschaftet ein Bruttoinlandsprodukt von 3,4 Billionen Dollar, was 62 Prozent des BIP des gesamten Lateinamerikas entspricht.Uruguay ist das Vorsitzland des Mercosur im zweiten Halbjahr dieses Jahres und der Koordinator für ein Handelsabkommen zwischen Südkorea und dem Block. Seit der siebten Verhandlungsrunde hierfür im August und September letzten Jahres wurden keine weiteren Verhandlungen geführt.