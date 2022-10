Immer wieder Aktivitäten chinesischer Kriegsschiffe in Gewässern in Südkoreas Zuständigkeitsbereich

Photo : YONHAP News

In Meeresgebieten in Südkoreas Zuständigkeit werden Aktivitäten chinesischer Kriegsschiffe immer häufiger beobachtet.Laut Daten des Militärgeheimdienstes Defense Intelligence Agency wurden etwa 230 chinesische Kriegsschiffe im Jahr 2018 in sogenannten "jurisdictional waters" Südkoreas gesichtet. Im Jahr 2019 waren es etwa 280 Schiffe, im Jahr 2020 220 und letztes Jahr 260.Im laufenden Jahr wurden bis August 170 solcher Fälle gezählt.Jurisdictional Waters bezieht sich auf Meeresgebiete, in denen eine Küstennation souveräne Rechte oder eine ausschließliche Zuständigkeit ausübt. Dazu zählen Hoheitsgewässer, ausschließliche Wirtschaftszonen und Festlandsockel.Völkerrechtlich handelt es sich um internationale Gewässer. Jedoch wird dort die Einfahrt eines ausländischen Kriegsschiffs überwacht.Das Verteidigungsministerium kündigte jüngst bei einer Berichterstattung vor dem Parlament an, eine verhältnismäßige Reaktion abhängig davon, inwieweit und wie häufig Kriegsschiffe aus Nachbarländern in Gewässer unter Südkoreas Jurisdiktion eingefahren sind, zu verstärken. Gleichzeitig würden Bemühungen unternommen, um zufällige Zusammenstöße im Falle einer militärischen Reaktion zu vermeiden.