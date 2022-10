Son Heung-min erzielt in der Champions League gegen Eintracht Frankfurt zwei Tore

Photo : YONHAP News

Nationalstürmer Son Heung-min hat in der Champions League für seinen Verein Tottenham Hotspur gegen Eintracht Frankfurt zwei Tore erzielt.Son traf am Mittwoch bei dem Heimspiel in London in der 20. und der 36. Minute. Seine Mannschaft gewann das Spiel mit 3:2 und ist damit der Qualifikation für das Achtelfinale einen Schritt näher gekommen.Der Südkoreaner wurde außerdem zum besten Spieler der Begegnung bestimmt.Son hatte in der Premier League drei Mal getroffen und in der Champions League seine Saisontreffer Nummer vier und fünf erzielt.Eines der Tore gegen Frankfurt hatte Sturmpartner Harry Kane aufgelegt. Es war bereits das 50. Tor, dass beide in einem Pflichtspiel nach einer Kombination erzielten.