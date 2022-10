Regierung verschärft Vogelgrippe-Warnung

Die Regierung hat die Krisenwarnung wegen der Vogelgrippe auf die höchste Stufe angehoben.Anlass ist, dass bei einem Wildvogel in Cheonan in der Provinz Süd-Chungcheong das hochpathogene Vogelgrippevirus bestätigt wurde.Das zuständige Hauptquartier des Landwirtschaftsministeriums hielt am Mittwoch eine Dringlichkeitssitzung unter Leitung von Landwirtschaftsminister Chung Hwang-keun ab. Das Hauptquartier teilte mit, die Krisenwarnung von „Vorsicht“ auf „ernst“ anzuheben und die Eindämmungsmaßnahmen zu verschärfen.Das Landwirtschaftsministerium und das Umweltministerium hatten zuvor bekannt gegeben, dass in Proben einer am 10. Oktober an einem Fluss in Cheonan gefangenen Mandarinente das hochpathogene AI-Virus H5N1 entdeckt worden sei.Es ist der erste bestätigte Vogelgrippefall bei einem Wildvogel seit etwa sieben Monaten.Zur Bestätigung des ersten Vogelgrippefalls bei einem Wildvogel sei es in diesem Jahr etwa zwei Wochen früher als im vergangenen Jahr gekommen. Daher sei das Risiko einer Ausbreitung hoch, so das Hauptquartier.Das Hauptquartier verbietet nun im Umkreis von 500 Metern des Fundorts den Zugang von Menschen und Fahrzeugen. In den Landwirtschaftsbetrieben im Umkreis von zehn Kilometern werden Kontrollen und täglich telefonische Beobachtungen durchgeführt. Die Zufahrtsstraßen sollen täglich desinfiziert werden.