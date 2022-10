Präsident Yoon schenkt verschiedenen Meinungen zur erweiterten Abschreckung Gehör

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat erneut gesagt, dass er verschiedenen Meinungen in Bezug auf die erweiterte Abschreckung Gehör schenke und verschiedene Möglichkeiten berücksichtige.Entsprechendes äußerte Yoon heute auf dem Weg zur Arbeit. Er war gefragt worden, ob er die USA um eine ständige Stationierung von Nuklearwaffen in der Nähe der koreanischen Halbinsel gebeten habe, um gegen die nukleare Bedrohung aus Nordkorea vorzugehen.Yoon sagte, es sei für den Präsidenten schwierig, Sicherheitsangelegenheiten in aller Öffentlichkeit zu bestätigen oder eine explizite Antwort zu geben.Yoon hatte sich als Präsidentschaftskandidat negativ zur nuklearen Teilhabe im Stile der NATO oder einer erneuten Stationierung taktischer Atomwaffen der USA in Südkorea geäußert.Angesichts der Frage, ob er anders als früher Spielraum für das Streben nach einer erneuten Stationierung taktischer Nuklearwaffen gelassen habe, wies Yoon auf seine Bemerkungen von vorgestern hin.Yoon hatte am Dienstag auf dem Weg zur Arbeit angesichts der Frage nach einer Stationierung taktischer Atomwaffen geäußert, er könne derzeit nicht öffentlich eine Position dazu bekannt geben. Er höre sich verschiedene Meinungen aus Regierungs- und zivilen Kreisen hierzulande und in den USA an und denke darüber nach.