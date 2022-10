Finanzminister bezeichnet nach starker Zinsanhebung Preisstabilisierung als höchste Priorität

Photo : YONHAP News

Finanzminister Choo Kyung-ho hat nach der Anhebung des Leitzinses um 0,5 Prozentpunkte durch die südkoreanische Notenbank gesagt, dass er der Beurteilung deren Geldpolitik-Ausschusses vertraue.Die Äußerung machte Choo am Mittwoch (Ortszeit) in Washington Reportern gegenüber. Der Minister reiste in die US-Hauptstadt, um am Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20 sowie an der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank teilzunehmen.Zwischen ihm und der Bank of Korea gebe es keinen Unterschied in den Standpunkten. Man müsse Schwachstellen sorgfältig überprüfen. Das heiße aber nicht, dass die Zinsen nicht angehoben werden sollten, betonte Choo.Derzeit habe die Preisstabilisierung für die Politik höchste Priorität, das komme in der Zinspolitik zum Ausdruck. Der Zinssatz habe auch mit der Stabilisierung des Won-Dollar-Wechselkurses zu tun. Der Wechselkurs steige stark. Würde das Zinsniveau nicht steigen, bliebe der Wechselkurs instabil, fügte er hinzu.