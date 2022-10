Internationales Medien: Nordkorea sagte geplantes Treffen mit EU ab

Nordkorea hat laut einem Medienbericht eine für diesen Monat vorgesehene Sitzung mit der Europäischen Union abgesagt.



Das berichtete der US-Radiosender Radio Free Asia (RFA) am Donnerstag unter Berufung auf eine diplomatische Quelle in Europa.



Der Quelle zufolge war ein Treffen zwischen Nordkorea und der Union am 11. Oktober in Brüssel geplant. Nordkorea habe jedoch einen oder zwei Tage vor dem Termin abgesagt.



Wie verlautete, hätten Mitarbeiter der nordkoreanischen Botschaft in Deutschland die EU kontaktiert, um sich mit Vertretern des Europäischen Auswärtigen Dienstes zu treffen.



Laut der Quelle wird die Absage anscheinend auf die Erklärungen der EU zur Verurteilung von Nordkoreas jüngsten Raketenstarts zurückgeführt.



Die EU hatte vom 3. bis 5. Oktober jeden Tag eine Erklärung abgegeben, um Nordkoreas Starts ballistischer Raketen zu verurteilen. Josep Borell, Hoher Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, hatte seinerseits am 6. Oktober in einer Erklärung den Start einer Mittelstreckenrakete durch Nordkorea angeprangert.