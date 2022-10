Internationales Generalstabschefs Südkoreas, der USA und Japans kommen nächste Woche in USA zusammen

Die Militärchefs Südkoreas, der USA und Japans kommen erstmals seit sieben Monaten wieder zusammen, um über Maßnahmen gegen die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen zu diskutieren.



Laut dem Vereinigten Generalstab der Streitkräfte Südkoreas wird sein Vorsitzender Kim Seung-kyum am 20. Oktober in den USA mit seinen US-amerikanischen und japanischen Amtskollegen, Mark Milley und Koji Yamazaki, zu einem trilateralen Treffen zusammenkommen.



Das Treffen kommt anlässlich der 47. Sitzung des Militärkomitees (MCM) Südkoreas und der USA zustande, die unter Leitung deren Generalstabschefs Ende Oktober in den USA stattfinden wird.



Die Generalstabschefs der drei Länder waren im März auf Hawaii zusammengetroffen und hatten sich über Kooperationsmaßnahmen zur Reaktion auf Nordkoreas Provokationen wie den Start einer Interkontinentalrakete beraten.



Bei der anstehenden Zusammenkunft werden voraussichtlich der jüngste Start einer nordkoreanischen Mittelstreckenrakete über Japan, die Übungen der für taktische Atomwaffen zuständigen Truppeneinheiten und die Vorbereitungen für einen siebten Atomtest in Nordkorea thematisiert.