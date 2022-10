Vereinigter Generalstab: Nordkorea feuerte eine ballistische Kurzstreckenrakete in Richtung Ostmeer ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Freitag eine ballistische Kurzstreckenrakete in Richtung Ostmeer abgefeuert, kurz nachdem eigene Kampfjets in der Nähe der Grenze zum Süden geflogen waren.Südkoreas Vereinigter Generalstab (JCS) teilte mit, dass der Abschuss einer ballistischen Kurzstreckenrakete um 1.49 Uhr im Gebiet Sunan um Pjöngjang beobachtet worden sei.Weitere Details zu den Starts würden noch ermittelt.Damit feuerte Nordkorea allein dieses Jahr 24 ballistische Raketen und drei Marschflugkörper ab.Zuvor waren über zehn nordkoreanische Kampfjets in der Nacht zum Freitag zwischen 22.30 und 0.20 Uhr in der Nähe der Grenze zum Süden unterwegs.Südkoreas Militär ließ daraufhin Kampfjets des Typs F-35A abheben.