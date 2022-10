Vereinigter Generalstab: Nordkoreanische Kampfflugzeuge nahe der innerkoreanischen Grenze geflogen

Photo : YONHAP News

Rund zehn nordkoreanische Kampfflugzeuge sind in der Nähe der Grenze zu Nordkorea geflogen.Südkorea schickte daraufhin Kampfjets des Typs F-35 los.Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs (JCS) in Südkorea waren die nordkoreanischen Kampfflugzeuge zwischen 22.30 Uhr am Donnerstag und 0.20 Uhr am Freitag nahe der Militärischen Demarkationslinie (MDL) bemerkt worden.Die Flugzeuge seien etwa 25 Kilometer nördlich der MDL in der westlichen Region und etwa 47 Kilometer nördlich dieser Linie in der östlichen Regionen entdeckt worden. Auch in einem Bereich rund 12 Kilometer nördlich der Nördlichen Grenzlinie, der faktischen Seegrenze im Gelben Meer, seien nordkoreanische Kampfflugzeuge gesichtet worden.Die Flugzeuge seien den Angaben zufolge der Flugverbotszone sehr nahe gekommen, die 2018 in einem innerkoreanischen Militärabkommen festgelegt worden war. Das Abkommen hatten der damalige südkoreanische Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un unterzeichnet.Nordkorea hatte auch in der letzten Woche ein ähnliches Manöver durchgeführt. Damals waren 12 Militärflugzeuge nahe der Grenze zu Südkorea in Formation geflogen und hatten Schießübungen durchgeführt.