Erwerbstätigenzahl steigt im September um 707.000

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im September den 19. Monat in Folge angestiegen.Der Zuwachs verlangsamte sich jedoch den vierten Monat in Folge.Nach Angaben des Statistikamtes am Freitag waren im September 28,38 Millionen Menschen erwerbstätig. Das sind 707.000 mehr als ein Jahr zuvor.Damit wurde seit März letzten Jahres 19 Monate in Folge ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr verzeichnet.Die Beschäftigungsquote bei Personen ab 15 Jahren kletterte um 1,4 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 62,7 Prozent. Die Beschäftigungsquote in der Altersgruppe von 15 bis 64 Jahren verbesserte sich um 1,7 Prozentpunkte auf 68,9 Prozent.Die Arbeitslosenzahl sank gegenüber dem Vorjahr um 52.000 auf 704.000. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,3 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent.