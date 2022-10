American Music Awards führen Kategorie K-Pop-Artist ein

Photo : YONHAP News

Die American Music Awards (AMA) haben eine neue Kategorie für K-Pop-Interpreten eingeführt.Bei der Bekanntmachung der Nominierungen für die AMA 2022 am Donnerstag (Ortszeit) wurde „Favorite K-Pop Artist“ als eine neue Kategorie vorgestellt.Für die Auszeichnung wurden fünf Teams – Blackpink, BTS, Seventeen, Tomorrow x Together und Twice – nominiert.BTS wurden auch in der Kategorie „Favorite Pop Duo or Group“ nominiert.Die diesjährige Preisverleihung findet am 20. November im Microsoft Theater in Los Angeles statt und wird vom US-Sender ABC live übertragen.